Якутские режиссеры получат кинопавильон полного цикла

Президент России Путин поручил создать в Якутске кинопавильон полного цикла

Правительство России получило задание создать в Якутске кинопавильон полного цикла. Такое поручение кабмину дал глава государства Владимир Путин, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

Когда якутские режиссеры получат павильон, пока неизвестно, однако первый доклад о строительстве многофункционального киноцентра правительство предоставит президенту до 30 декабря 2023.

В дальнейшем о строительстве будут докладывать каждые полгода. Кроме главы кабмина ответственным за выполнение поручения является глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее сообщалось, что короткометражный документальный фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых попал в число номинантов на премию «Оскар».

Якутское кино считается одним из главных феноменов российской киноиндустрии последних лет. Как заявляла киноэксперт и продюсер Марина Аброшина, значимую роль играет в якутском кино играет «нарратив историй, сотканный из особенностей этноса, мифов и быта» жителей региона.