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11:10, 17 августа 202369-я параллель

Якутские режиссеры получат кинопавильон полного цикла

Президент России Путин поручил создать в Якутске кинопавильон полного цикла

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Правительство России получило задание создать в Якутске кинопавильон полного цикла. Такое поручение кабмину дал глава государства Владимир Путин, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

Когда якутские режиссеры получат павильон, пока неизвестно, однако первый доклад о строительстве многофункционального киноцентра правительство предоставит президенту до 30 декабря 2023.

В дальнейшем о строительстве будут докладывать каждые полгода. Кроме главы кабмина ответственным за выполнение поручения является глава Якутии Айсен Николаев.

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Якутское кино считается одним из главных феноменов российской киноиндустрии последних лет. Как заявляла киноэксперт и продюсер Марина Аброшина, значимую роль играет в якутском кино играет «нарратив историй, сотканный из особенностей этноса, мифов и быта» жителей региона.

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    Марк Леонов
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