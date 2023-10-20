Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

Актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с гибелью его сына

Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю групп «Парк Горького» и «Цветы» Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина.

«Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что Микоян занимался живописью и принимал участие в крупных выставках в России и за рубежом. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро.

Утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

По подозрению в убийстве задержан приемный сын Стаса Намина — 39-летний Роман. Его уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов, а также проверяют на употребление наркотиков. При этом Роман сам вызвал полицейских на место преступления.