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23:55, 20 октября 2023Культура

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

Актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с гибелью его сына
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю групп «Парк Горького» и «Цветы» Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина.

«Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что Микоян занимался живописью и принимал участие в крупных выставках в России и за рубежом. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро.

Утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

По подозрению в убийстве задержан приемный сын Стаса Намина — 39-летний Роман. Его уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов, а также проверяют на употребление наркотиков. При этом Роман сам вызвал полицейских на место преступления.

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      Марина Совина
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