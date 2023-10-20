Россиян предупредили об опасности популярного способа быстрого похудения

Липолитики, которые некоторые используют для быстрого похудения, могут серьезно навредить здоровью. Об опасности этого популярного способа оперативно сбросить лишний вес «Ленте.ру» рассказала дерматолог, косметолог Кристина Батаговская.

Врач обратила внимание, что, к примеру, во Франции использование липолитиков было запрещено более 10 лет назад из-за осложнений, которые возникали после их использования (в течение длительного времени у пациентов могут быть гематомы, жжение и другие неприятные последствия, — прим. «Ленты.ру»).

При этом, по словам Батаговской, в научном мире до сих пор не изучили до конца то, как клетки организма утилизируют растворенный липолитиками жир.

Дерматолог добавила, что некоторые женщины, пытаясь сэкономить, вводят себе жирорастворители самостоятельно, хотя даже не все медики могут провести процедуру качественно. Поэтому тем, кто все-таки решится прибегнуть к этому способу похудения, доктор рекомендовала обращаться только к врачам, имеющим лицензию на работу с конкретным препаратом.

Человек, не обладающий знаниями в медицине, может неправильно ввести препарат и нарушить свою мимику. Также такая самодеятельность способна привести к заражению инфекциями, травмированию нервов и даже потере зрения

Кристина Батаговская дерматолог, косметолог

«По сей день не придумана волшебная таблетка или волшебный укол для быстрой борьбы с лишним весом. Для правильного похудения придется приложить усилия: правильно питаться, регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни», — заключила Батаговская.

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