Россиянин поехал в Таджикистан и удивился желанию местных найти ему жену

Российский тревел-блогер и путешественник поехал в Таджикистан и удивился желанию местных найти ему жену. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что жители республики испытывают повышенный интерес к россиянам. «В Таджикистане не привыкли, что к ним могут приезжать туристы — и тем более из России, — пояснил он. — Так что я вызывал у местных жителей особый интерес. Причем интерес — именно в хорошем смысле слова, ведь таджики очень открыты в общении и легко шли на контакт».

По словам блогера, в отдаленных горных селениях страны его несколько раз хотели женить на местных девушках. «Поэтому за свою поездку я неоднократно слышал вопрос: "Ты себе жену в Таджикистане уже нашел?" Не то чтобы я ее искал — ведь я и так женат», — добавил он.

Как пояснил автор публикации, таджики считают, что если приехал в Таджикистан, то уезжать из него надо с местной женой. «Мне каждый раз приходилось вежливо отказываться», — подчеркнул путешественник.

Более того, жители Таджикистана часто задавали вопросы о нынешней обстановке в России. «Кстати, я встречал довольно много людей, которые раньше уже бывали в России, — сообщил он. — Но большинство из них рассказали, что за последние полтора года предпочли вернуться домой».

Ранее этот же российский тревел-блогер рассказал, как ему удалось съесть на обед «шикарный плов за копейки» в Узбекистане. За блюдо мужчина заплатил чуть меньше 100 рублей. Помимо плова ему подали еще и лепешку с горячим чаем.