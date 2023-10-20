Россиянок предупредили об опасностях депиляции в домашних условиях

Шугаринг и восковую депиляцию необходимо выполнять только в салонах, призвала косметолог-эстетист Надежда Смольянинова. В комментарии для «Ленты.ру» она предупредила россиянок об опасности проведения этих процедур в домашних условиях.

Смольянинова объяснила: если шугаринг или восковую депиляцию делают непрофессионалы, человек может получить ожоги, синяки, травмы кожи, обломанные и, как следствие, вросшие волосы. По ее словам, также важно, чтобы мастер использовал одноразовые расходные материалы и работал в перчатках.

К популярным «домашним» средствам депиляции относят крем-депилятор и эпилятор, добавила Смольянинова. Крем-депилятор — это агрессивное химическое средство, растворяющее волоски. Нередко оно вызывает сильное раздражение на коже и даже аллергию, пояснила собеседница «Ленты.ру».

Домашний эпилятор выдергивает волоски наподобие пинцета. Однако часто обламывает их, что приводит к врастанию волос. К тому же процедура достаточно болезненна. Я бы рекомендовала удалять нежелательную растительность в специализированных студиях красоты

Надежда Смольянинова косметолог-эстетист

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