Российская пенсионерка отдала аферистам 23 миллиона рублей и потеряла квартиру

В Москве 69-летняя женщина отдала аферистам 23 млн рублей и потеряла квартиру

В Москве 69-летняя местная жительница отдала аферистам более 23 миллионов рублей, потому что хотела спасти сбережения и квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Сначала мошенники позвонили пенсионерке, представились сотрудниками банка и убедили в том, что с ее счета пытаются снять накопления. Тогда пострадавшая сама сняла более 3,4 миллиона рублей и передала курьеру, чтобы он переложил сбережения на «безопасный счет».

Через несколько дней аферисты снова позвонили женщине и сообщили, что некий мужчина якобы мошенническим путем прописался в ее квартире на улице Фридриха Энгельса и пытается ее продать. Злоумышленники убедили пенсионерку пойти на опережение и сделать это первой. Пострадавшая поверила, продала недвижимость и частями отдавала деньги от сделки мошенникам.

Ранее 69-летняя москвичка по указке мошенников продала свою квартиру на Новом Арбате за 21 миллион рублей и отдала им деньги.