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19:43, 20 октября 2023Ценности

Российский врач раскрыла причины появления седины у мужчин в раннем возрасте

Фото: Parkin Srihawong / Shutterstock / Fotodom

Российский врач-трихолог Анастасия Курская раскрыла причины появления седины у мужчин в раннем возрасте. Соответствующий комментарий публикует NEWS.ru.

По словам доктора, значительное влияние на скорость изменения цвета прядей могут оказывать переутомление и сильный стресс. Помимо этого, пигмент в волосах теряется из-за неправильного питания и вредных привычек, в том числе злоупотребления алкоголем и никотином.

К числу факторов, провоцирующих внешние изменения, также относятся генетика, нехватка витаминов и минералов, а также воздействие солнечных лучей, подчеркнула Курская. Кроме того, врач добавила, что поседение может быть связано с болезнями желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, сердца и сосудов.

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При этом трихолог уточнила, что женщины тоже могут поседеть в 25 или 30 лет. «Считается, что у мужчин седина появляется раньше, чем у женщин, но это не так, поскольку представительницы слабого пола просто маскируют данную проблему с помощью окрашивания», — пояснила она.

Однако, как утверждает Курская, мужчины чаще сталкиваются с вредными факторами, в частности, со стрессом, усталостью и неправильным питанием. В случае исключения упомянутых причин естественный цвет волос сохранится до 40 лет, заключила собеседница издания.

В июне седым россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Людям, которые не хотят потерять яркость тона после процедуры, колорист Татьяна Лисина посоветовала использовать в домашнем уходе оттеночные бальзамы.

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      Екатерина Ештокина
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