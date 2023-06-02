Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:49, 2 июня 2023Ценности

Седым россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Колорист Лисина посоветовала седым россиянам использовать оттеночные бальзамы для волос

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Колорист и создатель собственного бренда по уходу за волосами Татьяна Лисина раскрыла седым россиянам способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Тем людям, которые не хотят потерять яркость тона после процедуры, специалистка посоветовала использовать в домашнем уходе оттеночные бальзамы. В то же время она предостерегла от применения шампуней с теми же свойствами, поскольку они пересушивают пряди. Кроме того, Лисина призвала не мыть голову горячей водой и не забывать про увлажняющие пленкообразующие маски.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

В случае, когда нужно обеспечить эффект незаметного отрастания седины, эксперт порекомендовала подбирать окрашивание с учетом количества обесцвеченных волос. «Если их уже больше 50 процентов, то мы идем к тотальным блондам, чтобы максимально нивелировать отрастание. Ведь, если при таком количестве седых волос начать краситься в темные оттенки, то уже через две недели после посещения салона будет видна яркая граница отрастания», — отметила она и пояснила, что если седины не так много, то следует присмотреться к меланжу или растяжке.

В мае врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Богатова раскрыла россиянам главные причины появления седины в молодости. Так, в первую очередь специалистка обратила внимание на генетику. Кроме того, преждевременное поседение указывает на наличие аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз и алопеция.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три российских региона. Что известно о последствиях?
    Рухнувший возле российского нефтезавода беспилотник выжег гектар земли
    Женщина отправилась искать свою собаку и пережила нападение медведя
    Огромная дыра появилась на асфальте в российском городе
    В России отреагировали на прекращение передачи США данных о своем вооружении
    Депутат Думы послушал сына и предложил отменить домашнее задание для школьников
    Стал известен день выборов мэра Москвы
    В России запустят уникальные шоу
    Тренер «Барселоны» назвал сроки принятия решения Месси о своем будущем
    Стало известно о мощном ночном взрыве в Киеве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.