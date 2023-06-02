Седым россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Колорист Лисина посоветовала седым россиянам использовать оттеночные бальзамы для волос

Колорист и создатель собственного бренда по уходу за волосами Татьяна Лисина раскрыла седым россиянам способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Тем людям, которые не хотят потерять яркость тона после процедуры, специалистка посоветовала использовать в домашнем уходе оттеночные бальзамы. В то же время она предостерегла от применения шампуней с теми же свойствами, поскольку они пересушивают пряди. Кроме того, Лисина призвала не мыть голову горячей водой и не забывать про увлажняющие пленкообразующие маски.

В случае, когда нужно обеспечить эффект незаметного отрастания седины, эксперт порекомендовала подбирать окрашивание с учетом количества обесцвеченных волос. «Если их уже больше 50 процентов, то мы идем к тотальным блондам, чтобы максимально нивелировать отрастание. Ведь, если при таком количестве седых волос начать краситься в темные оттенки, то уже через две недели после посещения салона будет видна яркая граница отрастания», — отметила она и пояснила, что если седины не так много, то следует присмотреться к меланжу или растяжке.

В мае врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Богатова раскрыла россиянам главные причины появления седины в молодости. Так, в первую очередь специалистка обратила внимание на генетику. Кроме того, преждевременное поседение указывает на наличие аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз и алопеция.