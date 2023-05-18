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14:03, 18 мая 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам главные причины появления седины в молодости

Трихолог Богатова назвала россиянам генетику главной причиной появления седины в молодости

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Богатова раскрыла россиянам главные причины появления седины в молодости. Соответствующий материал появился на сайте издания Metro.

Так, в первую очередь специалистка обратила внимание на генетику. «Например, если родители или бабушки-дедушки рано начали седеть, есть вероятность, что и их потомки также будут сталкиваться с этой проблемой», — объяснила она.

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Кроме того, преждевременное поседение указывает на наличие аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз и алопеция. Вдобавок, по словам медика, данная проблема может появиться из-за нарушений в работе щитовидной железы, гастрита с низкой кислотностью, опоясывающего лишая, а также после рентгеновского облучения.

Помимо прочего, среди распространенных причин подобного явления собеседница издания выделила вредные привычки, в частности курение, хронический стресс и недостаток определенных витаминов и минералов в организме человека. В связи с этим Богатова посоветовала включить в рацион блюда и комплексы с витаминами С, Е, D, B12, а также железом, биотином, цинком и селеном. «Также зачастую организму не хватает меди. Дело в том, что она является просто незаменимым минералом для производства меланина. Без нее волосы становятся тонкими и слабыми, теряют свой естественный цвет», — заключила эксперт.

В феврале парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица.

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Мария Винар
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