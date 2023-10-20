Секс-работницы взбунтовались против переноса «квартала красных фонарей»

Секс-работницы Амстердама организовали акцию протеста против переноса «квартала красных фонарей» за пределы центра города. Об этом пишет NL Times.

По данным издания, власти города захотели закрыть десятки заведений в квартале и вместо них построить в районах Ноорд и Зюйд эротический центр, в котором будет около сотни рабочих мест. Однако сотрудницы сферы интимных услуг и жители указанных районов взбунтовались против этой идеи, говорится в источнике.

Отмечается, что в акции протеста приняли участие около ста человек. Они прошли маршем до мэрии Амстердама, скандируя: «Не спасайте нас, берегите наши окна». Там бастующие вручили свой манифест по сохранению «квартала красных фонарей» членам городского совета.

NL Times уточняет, что в прошлом месяце мэру столицы Нидерландов Фемке Халсема представили петицию против строительства эротического центра, набравшую более 22 тысяч подписей. Ее создала коалиция под названием monsterverbond, в которую входят различные предприятия, образовательные и культурные учреждения, ассоциации жителей и группы по интересам.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме проститутки решили провести акцию протеста из-за решения властей города изгнать пьющих туристов, устраивающих шумные вечеринки. Работницы секс-индустрии захотели вступиться за туристов, приезжающих в страну, чтобы развлечься.