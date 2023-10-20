Серябкина снялась с обнаженной грудью

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде для обложки нового трека. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщества «VK Музыка».

На размещенных кадрах 38-летняя звезда предстала с обнаженной грудью, которую прикрыла скрещенными между собой руками. При этом певица надела парик голубого оттенка с челкой и длиной до плеч и сделала макияж, подчеркнув веки коричневыми тенями и нанеся на губы розовую помаду.

«Из этих кадров Оля выбирала тот, что попадет на обложку "Свит дримс" [название новой песни Серябкиной]», — указано в подписи к фото.

Ранее в октябре возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) также показала фанатам откровенное фото. На размещенном кадре 24-летняя инфлюэнсерша позировала, сидя в кресле у окна в номере отеля. При этом она предстала перед камерой только в трусах и белых носках, скрыв контуры обнаженной груди на снимке с помощью ретуши.