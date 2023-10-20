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14:47, 20 октября 2023Культура

Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки сотруднику ГАБТа

Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки от мобилизации работнику ГАБТа

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки от призыва по мобилизации сотруднику Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в управлении МВД и территориальном отделе полиции.

По данным издания, справка была выдана Еремееву С.В. от имени военного комиссара Тверского района Москвы в январе этого года. Поверка началась по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом (часть 1 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание по статье — четыре года тюремного заключения.

Отмечается, что ГАБТ не числится в списке организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденном Минпромторгом. По информации источников, отсрочка Еремееву нарушает порядок их предоставления.

Ранее полиция и налоговая начали проверку в отношении латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. Поводом для этого стали резкие высказывания исполнительницы о Великой Отечественной войне и Дне Победы.

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      Анастасия Астахова
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