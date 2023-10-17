Полиция и налоговая начали проверку в отношении Вайкуле

Полиция и налоговая начали проверку в отношении Лаймы Вайкуле

Полиция и налоговая начали проверку в отношении латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, которое он направил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием привлечь артистку к ответственности по статье «Реабилитация нацизма», было передано из прокуратуры в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы.

Поводом для проверки стали резкие высказывания исполнительницы о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. 69-летняя звезда советской сцены заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом. «Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — сказала Вайкуле.

Она также дала оценку Дню Победы. «Россия приватизировала День Победы и русский язык. Это не ваш язык, он принадлежит всему миру!» — резюмировала артистка.

Позже певица заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах.