Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«РБК-Украина»: в Кривом Роге произошли взрывы

На Украине в городе Кривой Рог произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее стало известно о взрывах на принадлежащей Киеву территории Херсонской области. Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в результате оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.