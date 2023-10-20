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18:16, 20 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«РБК-Украина»: в Кривом Роге произошли взрывы

Фото: National Police of Ukraine / Handout / Reuters

На Украине в городе Кривой Рог произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее стало известно о взрывах на принадлежащей Киеву территории Херсонской области. Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в результате оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

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      Алевтина Запольская
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