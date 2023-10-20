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20:04, 20 октября 2023Среда обитания

TikTok-блогерша рассказала о проблемах после покупки квартиры за 22 миллиона

TikTok-блогерша Аня Покров купила квартиру за 22 миллиона рублей

Фото: YesNoYes / YouTube

Российская TikTok-блогерша Аня Покров раскрыла стоимость своей квартиры. Она рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после покупки недвижимости в эфире YouTube-шоу YesNoYes.

Первая квартира, которую самостоятельно приобрела Покров около года назад, обошлась ей в 22 миллиона рублей. По словам блогерши, объект небольшой и состоит из двух комнат. Звезда также отметила, что после покупки у нее начались проблемы, связанные с самостоятельной жизнью.

«Честно, сейчас хотела сказать: "нахрен я это сделала?" Это такая взрослая жизнь! Теперь надо оплачивать счета, меня добавили в беседу собственников. Мне приходится вызывать сантехника, я никогда в жизни этого не делала. Я иногда думаю: "лучше бы сумки покупала"», — пояснила Покров.

При этом блогерша отметила, что несмотря на резкие перемены и необходимость быстро привыкать к самостоятельности, сейчас она довольна наличием собственного жилья и отсутствием необходимости отчитываться перед другими людьми. Покров понравилось лично принимать решения по поводу оформления квартиры, ориентируясь на свой вкус.

Ранее о покупке новой квартиры сообщила телеведущая Анастасия Ивлеева. Звезда предпочла не раскрывать стоимость объекта.

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      Александра Качан
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