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09:16, 20 октября 2023Бывший СССР

В Грузии заявили о подготовке к возможному применению ядерного оружия в регионе

Глава СГБ Грузии заявил о разработке властями плана на случай ядерной войны

Фото: Kilian Karger / Unsplash

Правительство Грузии принимает меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) республики Григол Лилуашвили, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, в Тбилиси «разработали специальный план на случай ядерной войны», где прописаны шаги для каждого грузинского ведомства.

Ранее сообщалось, что парламенту Грузии не удалось объявить импичмент президенту республике Саломе Зурабишвили. Его объявление поддержали 86 депутатов из парламентского большинства, однако для завершения процедуры не хватило 14 голосов.

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      Алевтина Запольская
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