В метро Петербурга порадовались восторгу Маска

В метро Петербурга заявили, что рады похвале Маска в адрес станции «Автово»

В Санкт-Петербурге ответили на похвалу американского предпринимателя Илона Маска в адрес станции «Автово». В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» отметили, что рады восторгу бизнесмена.

«У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х (Twitter), и мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно», — говорится в сообщении.

Станция метро «Автово» была открыта в 1955 году, она входит в состав Кировско-Выборгской линии. В 2011 году ее внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, а в 2014 году «Автово» попала в рейтинг десяти самых красивых станций мира по версии The Guardian.

19 октября Илон Маск положительно оценил видео с «Автово», в подписи к которому авторы указали, что именно так должна выглядеть станция метро.