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14:23, 20 октября 2023Среда обитания

В Москве подорожала аренда жилья

«ДОМ.РФ»: аренда квартир в Москве подорожала на 35 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам третьего квартала аренда жилья в Москве подорожала на 35 процентов относительно второго квартала. Об этом говорится в исследовании ДОМ.РФ, результаты которого передает ТАСС.

Эксперты проанализировали изменение стоимости средней квартиры площадью до 100 квадратных метров. В третьем квартале снять такой объект в столице на месяц стоило 89,4 тысячи рублей. Рост цен на аренду московских квартир также произошел в годовом выражении — показатель увеличился на 21 процент.

Подорожание съемного жилья заметили и в других российских городах. В Санкт-Петербурге аренда подорожала на 26 процентов за квартал и на 8 процентов за год, составив 43,9 тысячи рублей в месяц. В остальных населенных пунктах рост составил 16 процентов за три месяца и 17 процентов год к году. Сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир — плюс 16 процентов за квартал и плюс 5,4 процента за год, до 58 тысяч рублей, а также студий — плюс 16,7 процента за квартал и плюс 12,9 процента за год, до 35 тысяч рублей.

По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, рост цен на аренду подстегивает увеличившийся спрос. На данный момент предложение не успевает за повышенным интересом со стороны арендаторов, а снижение доступности рыночной ипотеки станет еще одним фактором, который дополнительно простимулирует спрос.

Ранее сообщалось, что ипотека в крупных городах России оказалась почти вдвое дороже аренды.

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      Александра Качан
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