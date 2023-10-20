В России объяснили взрыв на ядерном полигоне в США

Депутат Водолацкий: США нарочно провели испытания в день дератификации ГД ДВЗЯИ

США нарочно провели взрыв на ядерном полигоне в Неваде в день дератификации Госдумой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это следует из слов депутата ГД Виктора Водолацкого, его заявление приводят «Известия».

По словам парламентария, таким образом Вашингтон хотел показать, что для США неважно мнение других государств.

Америке все равно, что делается вокруг, все равно на то, что мы обращаемся ко всему миру, говоря о том, что мы сдерживаем попытки развязать ядерную войну, третью мировую войну Виктор Водолацкий депутат Госдумы

«США показывают всему миру, что плевали они на него, на все народы, на все страны. Главное — как им выгодно, им удобнее и понятно», — объяснил проведение испытаний Водолацкий.

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил, что взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом России на фоне отзыва ратификации ДВЗЯИ. «Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем», — предположил Стефанович.