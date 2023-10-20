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09:55, 20 октября 2023Россия

Взрыв на ядерном полигоне в Неваде назвали сигналом России

Исследователь Стефанович: взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом России
СюжетВзрывы в США:

Фото: John Locher / AP

Подземный взрыв, который США устроили на ядерном полигоне в штате Невада через несколько часов после отзыва российской стороной ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, мог быть сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

«В Неваде проведено испытание неядерного взрывного устройства в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем, однако пока нет уверенности в том, что такие испытания в принципе у нас планируются, а если и планируются, то будут осуществляться без соответствующей информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания», — сказал Стефанович.

18 октября Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Закон будет изучен на заседании Совета Федерации 25 октября. Разработка законопроекта произошла в короткие сроки: 5 октября президент Владимир Путин предложил подумать об отказе от договора, а уже на следующий день спикер Думы Вячеслав Володин объявил о начале работы над документом.

Сразу после этого США провели новые испытания на ядерном полигоне в штате Невада. По заявлению пресс-службы американского министерства энергетики, это был химический, а не ядерный взрыв, а целью американская сторона назвала улучшение системы обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний.

Оружие России
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      Сергей ЛютыхЕвгения Куликова
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