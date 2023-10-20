В Саратовское водохранилище выпустили тысячи мальков сазана

В Саратовское водохранилище выпустили более 12 тысяч мальков сазана

В Саратовское водохранилище Самарской области выпустили более 12 тысяч мальков сазана в рамках экологической акции по восполнению биоресурсов Волги. Об этом сообщает KP.RU.

В мероприятии приняли участие представители Росрыболовства, сотрудники ТОАЗа и ученики инженерно-технического класса кадетской школы № 55 Тольятти. Размер мальков составил около 10 сантиметров, вес — 20 граммов. Промысловой величины сазан должен достигнуть в 2024 году.

Искусственным воспроизведением рыбы занимаются специалисты рыбоводческого хозяйства при Свято-Богородничном Казанском мужском монастыре, расположенном в селе Винновка.

«Забота об окружающей среде и поддержание экологического баланса — важнейшая задача предприятия. Выпуск молоди сазана — это эффективный инструмент по сохранению водных биоресурсов, это также способствует увеличению популяции промысловых видов рыб. Привлекая к этой деятельности школьников и студентов, мы занимаемся еще и экопросвещением молодого поколения», — заключила начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «ТОАЗ» Елена Цыкунова.

Ранее в октябре рыбаки Сахалина и Курильских островов выловили 2,9 тысячи тонн тихоокеанского лосося. Результаты вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области за текущий год демонстрируют рост в 1,4 раза по сравнению с 2021-м.