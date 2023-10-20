В США назвали разницу отношений с Израилем и Украиной

Hill: Соединенные Штаты не должны жертвовать Израилем ради Украины

Вашингтону не следует лишать Израилю помощи ради поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с этими странами. Об этом председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс написали в статье для американской газеты Hill.

В публикации говорится, что вместо того, чтобы приостанавливать помощь Тель-Авиву ради дополнительного финансирования Киева, Конгрессу США «следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает».

Авторы статьи также отмечают, что Израиль является историческим партнером США и их ключевым союзником на Ближнем Востоке, тогда как Украина даже не является партнером НАТО. Кроме того, в публикации говорится о демократическом режиме еврейского государства, который сопоставляется с «киевским режимом, пропитанным коррупцией».

Робертс и Вэнс также упомянули, что у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать стране в военных действиях, и помощь вряд ли придет из какого-либо другого источника, кроме США. «То же самое нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи по ЕС — особенно Германия и Франция — могли бы предоставить значительно больше помощи», — высказались они.

Также авторы статьи выразили мнение, что Вашингтон уделяет слишком много внимания Киеву, расходуя на нее большое количество средств за счет таких союзников, как Израиль и Тайвань, а новый пакет помощи Украине лишь усугубит это положение.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине. Также сообщалось, что Байден планирует запросить у Конгресса около 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Как удалось выяснить телеканалу NBC News, Киев получит большую часть из 100 миллиардов долларов, которые выделят для Украины, Израиля, Тайваня, а также охрану американской границы.