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11:14, 20 октября 2023Мир

В США заявили о наличии более продвинутого оружия у ХАМАС

WP: ХАМАС может применить более продвинутое оружие при наступлении ЦАХАЛ в Газе

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС держит в резерве более технологически продвинутый арсенал вооружений, который будет использован в случае начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Эксперты считают, что боевики ХАМАС могут применить подводные дроны или высокоточные управляемые ракеты для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры и военным базам ЦАХАЛ. «Скорее всего, ХАМАС обладает скрытым боевым потенциалом, который нам, возможно, предстоит увидеть в будущем», — заявил военный аналитик британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

Как сообщает издание, в случае наступления Израиля ХАМАС может обратиться к тактике ливанской группировки «Хезболла», которую организация использовала в войне с ЦАХАЛ в 2006 году. Боевики могут нанести неожиданный удар по целям вдали от линии фронта с применением продвинутого оружия, в то время как израильская армия будет находиться на их территории.

Ранее стало известно о ненадежности системы израильского ПВО «Железный купол». Система защиты может быть подавлена ​​ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт с участием «Хезболлы».

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      Дарья Балацкая
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