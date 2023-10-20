Власти Грузии ответили на угрозы оппозиции о беспорядках в стране

Премьер Грузии Гарибашвили: в стране никому не удастся устроить беспорядки

Власти Грузии не допустят в стране никаких беспорядков. Так премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответил на угрозы оппозиционной партии «Единое национальное движение», лидер которой Леван Бежашвили заявил о готовности к радикальным действиям в случае, если наказание экс-президенту Михаилу Саакашвили не отсрочат, передает «Sputnik Грузия».

«Партия войны, эта деградировавшая партия, сформированная из лидеров предателей, находится в очень тяжелом положении. Я еще раз хочу это зафиксировать. Неинтересно, что они скажут», — сказал Гарибашвили. Он добавил, что если кто-то попытается устроить в стране беспорядки, он «получит должный ответ».

По мнению премьера, оппозиция разыграла последнюю карту, вернув Саакашвили назад в Грузию, что закончилось «полным фиаско». «Пусть ни у кого не будет иллюзий. Этим лузерам мы не позволим устроить беспорядки в нашей стране», — подчеркнул Гарибашвили.

В сентябре служба госбезопасности Грузии (СГБ) заявила об угрозе подготовки Евромайдана в стране. В частности, СГБ выявила группу лиц, связанных с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Утверждается, что в нее входят связанный с Саакашвили бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, занимающий пост заместителя главы военной разведки Украины, а также экс-начальник охраны Саакашвили Михаил Батурин и командир действующего на Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.