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13:29, 20 октября 2023Забота о себе

Врач раскрыла неприятную правду о популярном средстве контрацепции

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Оральные контрацептивы могут полностью уничтожить либидо у женщин, считает врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Правду о последствиях приема противозачаточных средств она раскрыла в своем Telegram-канале.

Лебедева объяснила, что контрацептивы подавляют синтез тестостерона, что постепенно приводит к угасанию полового влечения. По словам врача, со временем либидо может полностью исчезнуть и не восстановиться даже после отказа от таблеток. «Если у вас сильная половая конституция, то проблем с либидо почти не будет», — добавила Лебедева.

Эндокринолог предупредила, что во время приема противозачаточных средств возможны выделения из груди из-за повышения уровня пролактина. Женщины также могут столкнуться с отечностью и набором веса.

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Кроме того, она отметила, что контрацептивы воздействуют на работу желчного пузыря. «Желчь становится густой и склонной к образованию камней, а это автоматически тормозит детоксикацию в печени», — сказала врач. В заключение она добавила, что не считает оральные контрацептивы самым безопасным средством контрацепции для женщин.

Ранее ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что гормональная контрацепция при приеме с обезболивающими увеличивает риск тромбоза. Они провели исследование с участием 530 тысяч женщин.

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      Екатерина Улитина
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