Второй за месяц спикер Конгресса США собрался в отставку

NBC News: спикер Конгресса США Макгенри грозит уйти в отставку

Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Причиной такого решения называется попытка партийных коллег Макгенри вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера.