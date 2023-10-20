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07:33, 20 октября 2023Мир

Второй за месяц спикер Конгресса США собрался в отставку

NBC News: спикер Конгресса США Макгенри грозит уйти в отставку

Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Причиной такого решения называется попытка партийных коллег Макгенри вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера.

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