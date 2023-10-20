Доля недовольных курсом рубля компаний достигла максимума

Опрос показал недовольство более трети российских компаний курсом рубля

Слабый рубль становится одним из главных препятствий для роста промышленности, поскольку он делает дороже закупку иностранного оборудования и комплектующих. Такие данные получены в октябрьском конъюнктурном опросе от Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара, с которым ознакомился РБК.

На негативное влияние курсов пожаловались 35 процентов опрошенных, что стало максимумом с января 2016 года, когда доля достигала 36 процентов. Год назад слабый рубль беспокоил только 6 процентов компаний.

К началу четвертого квартала курсы валют закрепились на четвертом месте среди проблем, о которых говорят предприниматели. Первое место занял дефицит кадров, о котором рассказали 57 процентов респондентов.

Далее идет неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив — 43 процента, хотя с начала 2022 года и до последнего опроса эта проблема устойчиво лидировала в исследовании. Следующим негативным фактором стал слабый внутренний платежеспособный спрос респондентов. Общее количество факторов, упомянутых в опросе, выросло до 19, рассказал руководитель лаборатории конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло.

Из числа тех предприятий, которым нужен крепкий рубль, 82 процента жалуются на высокие издержки. Две трети отмечают влияние слабости российской валюты на размер инвестиций, столько же считают ее препятствием для роста внутреннего спроса.

В докладе отмечается, что российская промышленность по-прежнему зависит от дорожающего импорта, а потребители, оценивая текущую динамику, стараются запастись иностранными товарами, пока те не подорожали, и не смотрят в сторону российской продукции. Вместе с тем неожиданностью стало малое число жалоб на нехватку кредитов. Даже после подъема ключевой ставки почти в два раза в третьем квартале на эту проблему жалуется всего 1 процент опрошенных.

Ранее опрос Банка России показал, что экономисты ухудшили прогнозы по росту цен в 2023 году и курсу рубля. В сентябре инфляционные ожидания оставались на уровне 6,3 процента, а в октябре — уже 7 процентов. В октябре-декабре 2023 года прогноз по курсу рубля находится на уровне 96 рублей за доллар, а в 2024 году — 94 рубля, хотя в сентябре было 89,9 рубля.