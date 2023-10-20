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16:49, 20 октября 2023Бывший СССР

Зеленский побывал в Николаеве

Зеленский приехал в Николаев после поездки по Херсонской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в Николаев, где посетил военный госпиталь.

В госпитале он пообщался с ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Как уточняет «РБК-Украина», в Николаеве Зеленский также провел совещание, посвященное безопасности, а также газо- и водоснабжению региона. Кроме того, он обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна.

Ранее Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области и провел совещание с военными. Они обсудили боевые действия на южных направлениях.

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      Александр Слабиев
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