Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 20 октября 2023Путешествия

Женщина в инвалидной коляске осталась за бортом из-за нехватки места в самолете

The Times of India: женщину-инвалида сняли с рейса из-за нехватки места в салоне

Фото: Blake Guidry / Unsplash

Пассажирку авиакомпании IndiGo в инвалидной коляске сняли с рейса из-за нехватки места в самолете. Подробностями поделилось издание The Times of India.

Доцент Национального юридического университета Одиши, Индия, Танви Шамс (Tanwi Shams) ожидала посадки на внутренний рейс 19 октября, но узнала, что осталась за бортом из-за своей инвалидности. Женщине объяснили, что ее не могут допустить в самолет, потому что он перегружен и для коляски нет места в салоне.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

«Этот опыт был таким унизительным и тревожным, — поделилась Шамс. — Хуже всего было то, что ни сотрудники авиакомпании, ни работники аэропорта не проинформировали меня о ситуации, пока лайнер уже не взлетел».

Пассажирка сразу же подала жалобу о случившемся, и авиакомпания обеспечила ей полет на другом воздушном судне позже в тот же день. Более того, Шамс выплатили компенсацию и предложили прохладительные напитки в качестве извинения, а также предоставили ей номер в отеле.

Однако клиентка осталась недовольна. «Хочу привлечь внимание властей к такому притеснению пассажиров, — возмутилась она. — Из-за задержки мне придется отменить все свои встречи и планы».

Ранее самолет ирландской авиакомпании Ryanair пришлось развернуть из-за пассажира с инвалидностью, которого забыли в аэропорту. Мужчина оплатил оказание дополнительных услуг для маломобильных пассажиров и ждал в авиагавани, но ему так и не помогли.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

      Тарпищев заявил о желании российского теннисиста сменить спортивное гражданство

      Силовики нашли на бывших позициях ВСУ оружие и около 20 тысяч патронов

      Стало известно о взрывах в Кривом Роге

      Товароведа Hermes приговорили к трем годам условно за продажу подделок россиянам

      Средства ПВО сбили над морем в Севастополе ракету

      Бизнес в России описали словами «крысить», «хрючить» и «копытить»

      Банку газировки с автографом Егора Крида выставили на продажу за миллион рублей

      Европейские чиновники случайно оказались в Диснейленде вместо Страсбурга

      Двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и получил ожоги пищевода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости