Женщина в инвалидной коляске осталась за бортом из-за нехватки места в самолете

The Times of India: женщину-инвалида сняли с рейса из-за нехватки места в салоне

Пассажирку авиакомпании IndiGo в инвалидной коляске сняли с рейса из-за нехватки места в самолете. Подробностями поделилось издание The Times of India.

Доцент Национального юридического университета Одиши, Индия, Танви Шамс (Tanwi Shams) ожидала посадки на внутренний рейс 19 октября, но узнала, что осталась за бортом из-за своей инвалидности. Женщине объяснили, что ее не могут допустить в самолет, потому что он перегружен и для коляски нет места в салоне.

«Этот опыт был таким унизительным и тревожным, — поделилась Шамс. — Хуже всего было то, что ни сотрудники авиакомпании, ни работники аэропорта не проинформировали меня о ситуации, пока лайнер уже не взлетел».

Пассажирка сразу же подала жалобу о случившемся, и авиакомпания обеспечила ей полет на другом воздушном судне позже в тот же день. Более того, Шамс выплатили компенсацию и предложили прохладительные напитки в качестве извинения, а также предоставили ей номер в отеле.

Однако клиентка осталась недовольна. «Хочу привлечь внимание властей к такому притеснению пассажиров, — возмутилась она. — Из-за задержки мне придется отменить все свои встречи и планы».

Ранее самолет ирландской авиакомпании Ryanair пришлось развернуть из-за пассажира с инвалидностью, которого забыли в аэропорту. Мужчина оплатил оказание дополнительных услуг для маломобильных пассажиров и ждал в авиагавани, но ему так и не помогли.