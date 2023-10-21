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10:43, 21 октября 2023Мир

Байден назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

Байден: ХАМАС попытался помешать сближению Израиля и Саудовской Аравией

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Атака палестинской группировки ХАМАС была нацелена на то, чтобы помешать сближению Израиля и Саудовской Аравии, которые были на пути к улучшению отношений. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РБК со ссылкой на AFP.

По словам американского лидера, саудиты собирались объединить Ближний Восток, признав Израиль, о чем знали в ХАМАС. Байден подчеркнул, что сам собирался сесть за стол переговоров.

Ранее Байден в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы. Он подтвердил право Израиля на оборону, при этом подчеркнул важность соблюдения «законов войны».

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