Байден назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

Байден: ХАМАС попытался помешать сближению Израиля и Саудовской Аравией

Атака палестинской группировки ХАМАС была нацелена на то, чтобы помешать сближению Израиля и Саудовской Аравии, которые были на пути к улучшению отношений. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РБК со ссылкой на AFP.

По словам американского лидера, саудиты собирались объединить Ближний Восток, признав Израиль, о чем знали в ХАМАС. Байден подчеркнул, что сам собирался сесть за стол переговоров.

Ранее Байден в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы. Он подтвердил право Израиля на оборону, при этом подчеркнул важность соблюдения «законов войны».