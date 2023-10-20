Байден призвал защищать мирных жителей Газы

Джо Байден в разговоре с Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер подтвердил право Израиля на оборону, при этом подчеркнул важность соблюдения «законов войны».

Также в ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили планы поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также работу над освобождением заложников, которых удерживает движение ХАМАС.

Ранее Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. По данным Reuters, проект бюджета включает в себя помимо финансирования Израиля и Украины средства на обеспечение безопасности границ, помощь беженцам, меры по противодействию Китаю. Отмечается, что американский лидер рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.