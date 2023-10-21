Экономист высказался об инструментах для изменения курса рубля

Экономист Кульбака: приостановка всех валютных операций изменит курс рубля

Курс рубля возможно изменить, только приостановив все валютные операции в России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Так он назвал инструменты, которые способны повлиять на стоимость национальной валюты.

«Россия может поменять курс валют, и ничего в этом удивительного нет. Достаточно вспомнить тот курс, которой был в Советском Союзе, где доллар стоил рубль. В принципе достаточно просто перекрыть все валютные операции в России, и этот эффект будет достигнут. Другое дело, что сделать это будет крайне сложно по той простой причине, что Россия сейчас занимается огромным количеством разных импортных операций, занимается этим большущее количество фирм, как больших, так и малых. Если попытаться перекрыть валютный рынок, российский импорт просто встанет. Это останавливает возможности такого механизма», — сказал он.

Предпосылки к тому, чтобы рубль слабел, никуда не делись. Эти предпосылки связаны прежде всего с тем, что в России инфляция никуда не делась, во-первых. Во-вторых, в России в среднем производительность труда меньше, чем в Европе и в Америке. Это та причина, которая будет в долгосрочном периоде толкать рубль вниз по сравнению с долларом и евро Николай Кульбака кандидат экономических наук

21 октября министр финансов Антон Силуанов в интервью телеведущему Павле Зарубину заявил, что предпосылок для резкого падения курса рубля не наблюдается. Он добавил, что сейчас важна предсказуемость российской валюты. «У нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — отметил министр.