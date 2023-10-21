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16:17, 21 октября 2023Мир

Дипломаты ЕС высказали претензии главе Еврокомиссии из-за поддержки Израиля

Politiсо: дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в предвзятости к конфликту в Газе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Внешнеполитическая команда дипломатов Евросоюза обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в предвзятости к конфликту Израиля и палестинской группировки ХАМАС. О том, что дипломаты ЕС высказали претензии фон дер Ляйен, пишет Politiсо.

По словам авторов открытого обращения, они «обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух сторон со стороны Еврокомиссии», которую представляет фон дер Ляйен. В пример они привели подсвечивание зданий ЕС в цвета израильского флага после атаки ХАМАС. «Эта поддержка выражается бесконтрольно, например, здания ЕС освещаются израильским флагом», — говорится в письме.

Всего документ с претензиями к главе Еврокомиссии подписали 798 из 30 тысяч сотрудников организации, работающих в Брюсселе и посольствах Евросоюза в разных странах. Politiсо добавляет, что письмо дипломаты решили составить после очередного выступления фон дер Ляйен, когда она подтвердила право Израиля на самооборону, однако не стала упоминать поддержку Евросоюзом инициативы создания единого палестинского государства наравне с Израилем.

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Ранее член Европарламента от Испании Мигель Урбан Креспо направил в Еврокомиссию обращение «Соучастное молчание Урсулы фон дер Ляйен о военных преступлениях, совершенных против народа Палестины». Он привел информацию о том, что Тель-Авив якобы применил против гражданского населения белый фосфор, использование которого, как уточнил автор обращения, «осуждается международным гуманитарным правом».

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      Александра Лисица
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