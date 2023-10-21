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11:29, 21 октября 2023Мир

Экс-премьер Пакистана вернулся в страну после политического изгнания

Экс-премьер Пакистана Шариф вернулся в страну после политического изгнания

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф вернулся в страну из Лондона после четырех лет политического изгнания. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Как стало известно, рейс с политиком на борту уже находится в воздушном пространстве Пакистана. По прилету Шариф планирует отправиться в Лахор, где обратится к активистам и сторонникам своей партии «Пакистанская мусульманская лига».

В 2018 году бывший премьер-министр Пакистана, занимавший пост четыре раза, был приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию. На момент суда Шариф и его дочь находились в Лондоне, где лечилась от рака супруга политика Кулсом.

Экс-премьер был признан виновным в незаконных действиях связанных с покупкой роскошных квартир в Лондоне. Семью Шарифа обвиняли в отмывании денег, которые в 1990-х были потрачены на недвижимость в столице Британии. Дочь политика — Марьям — также оштрафовали и приговорили к семи годам тюрьмы, а ее жену — к году заключения. Обвиняемые виновными себя не признали. Последние четыре года они проживали в Лондоне.

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      Константин Лысяков
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