Четырежды премьеру Пакистана дали срок за роскошные квартиры

Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, занимавшего этот пост четыре раза, приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию. Как сообщает Reuters, сроки также получили его дочь Марьям и ее муж.

Суд проходил заочно: в настоящее время бывший премьер и его дочь находятся в Лондоне. Там лечится от рака его супруга Кулсом, с июня после сердечного приступа она находится в коме.

Шарифа признали виновным в коррупционных действиях, связанных с покупкой роскошных квартир в Лондоне. Политика и его семью обвиняли в отмывании денег: они не смогли объяснить появление средств, потраченных на недвижимость в британской столице в 1990-х годах. Имущество в Лондоне теперь должно быть конфисковано в пользу пакистанского правительства.

Помимо тюремного срока, бывшего премьера обязали заплатить штраф в размере 10,6 миллиона долларов. Его дочь Марьям также оштрафовали, она должна выплатить в четыре раза меньше. Кроме того, женщину приговорили к семи годам тюрьмы, а ее супруга — к году заключения.

И Наваз Шариф, и его дочь не признают себя виновными и намерены обжаловать решение суда. Как сообщил один из соратников бывшего премьера, он намерен для этого вернуться в Пакистан. При этом политик, вероятнее всего, будет арестован сразу по прилете, однако позднее его могут освободить на время рассмотрения апелляции.

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Вердикт перед всеобщими выборами, которые должны пройти 25 июля, наносит серьезный удар по партии «Пакистанская мусульманская лига», основанной Навазом Шарифом. Кроме того, до участия в них не будет допущена Марьям, считающаяся его политическим наследником, отмечает Reuters.

Наваз Шариф четырежды занимал пост премьер-министра Пакистана с ноября 1990-го по апрель 1993 года, с мая по июль 1993-го, с февраля 1997-го по октябрь 1999-го и с июля 2013-го по июль 2017-го. В последний раз он ушел в отставку после вердикта Верховного суда страны. Тот решил отстранить его от власти по итогам расследования скандала с «панамским досье» и начать уголовное дело о коррупции. Шарифу также пожизненно запретили заниматься политической деятельностью.

В материалах Международного консорциума журналистских расследований, обнародованных 3 апреля 2016 года, утверждалось, что более 200 пакистанских граждан владели офшорными компаниями. Среди них — два сына Наваза Шарифа (Хусейн и Хасан) и дочь Марьям, а также родственники двух жен его брата Шахбаза Шарифа, занимающего пост главного министра провинции Пенджаб.

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