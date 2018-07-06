Четырежды премьеру Пакистана дали срок за роскошные квартиры

Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, занимавшего этот пост четыре раза, приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию. Как сообщает Reuters, сроки также получили его дочь Марьям и ее муж.
Суд проходил заочно: в настоящее время бывший премьер и его дочь находятся в Лондоне. Там лечится от рака его супруга Кулсом, с июня после сердечного приступа она находится в коме.
Шарифа признали виновным в коррупционных действиях, связанных с покупкой роскошных квартир в Лондоне. Политика и его семью обвиняли в отмывании денег: они не смогли объяснить появление средств, потраченных на недвижимость в британской столице в 1990-х годах. Имущество в Лондоне теперь должно быть конфисковано в пользу пакистанского правительства.
Помимо тюремного срока, бывшего премьера обязали заплатить штраф в размере 10,6 миллиона долларов. Его дочь Марьям также оштрафовали, она должна выплатить в четыре раза меньше. Кроме того, женщину приговорили к семи годам тюрьмы, а ее супруга — к году заключения.
И Наваз Шариф, и его дочь не признают себя виновными и намерены обжаловать решение суда. Как сообщил один из соратников бывшего премьера, он намерен для этого вернуться в Пакистан. При этом политик, вероятнее всего, будет арестован сразу по прилете, однако позднее его могут освободить на время рассмотрения апелляции.
Вердикт перед всеобщими выборами, которые должны пройти 25 июля, наносит серьезный удар по партии «Пакистанская мусульманская лига», основанной Навазом Шарифом. Кроме того, до участия в них не будет допущена Марьям, считающаяся его политическим наследником, отмечает Reuters.
Наваз Шариф четырежды занимал пост премьер-министра Пакистана с ноября 1990-го по апрель 1993 года, с мая по июль 1993-го, с февраля 1997-го по октябрь 1999-го и с июля 2013-го по июль 2017-го. В последний раз он ушел в отставку после вердикта Верховного суда страны. Тот решил отстранить его от власти по итогам расследования скандала с «панамским досье» и начать уголовное дело о коррупции. Шарифу также пожизненно запретили заниматься политической деятельностью.
В материалах Международного консорциума журналистских расследований, обнародованных 3 апреля 2016 года, утверждалось, что более 200 пакистанских граждан владели офшорными компаниями. Среди них — два сына Наваза Шарифа (Хусейн и Хасан) и дочь Марьям, а также родственники двух жен его брата Шахбаза Шарифа, занимающего пост главного министра провинции Пенджаб.