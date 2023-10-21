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15:44, 21 октября 2023Мир

Эрдоган созвонился с Зеленским

Эрдоган и Зеленский обсудили конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

В телефонном разговоре два лидера подняли проблему гуманитарного кризиса в ближневосточном регионе. Также без внимания не осталась тема российско-украинского конфликта. «Урегулировать кризисные процессы в регионе, особенно палестино-израильский конфликт, возможно мирными средствами», — заявил Эрдоган в ходе созвона.

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта. «Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал политик.

Украинский лидер назвал последнюю часть конфликта самой сложной из всех. По его словам, у Украины много страхов. При этом Зеленский отметил, что страна обладает оружием и деньгами.

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