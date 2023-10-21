Палестинец и израильтянка стали семьей, несмотря на войну между их народами. Что они переживают сейчас?

В отношения между палестинцем и израильтянкой сложно было поверить даже в годы затишья палестино-израильского конфликта. Однако еврейка Мия Ярадат и ее теперь уже бывший муж Мохаммед уже почти 12 лет доказывают, что невозможное возможно. Очередной виток насилия в отношениях между Палестиной и Израилем усугубил старые обиды между евреями и арабами во всем мире. Но во время любой войны есть те, кто даже в самых невыносимых обстоятельствах учится любить, и это дает надежду на примирение. «Лента.ру» рассказывает историю палестино-израильской пары, в которой партнеры выбрали друг друга несмотря на национальность и даже на развод.

Израильтянка познакомилась с палестинцем во время работы в Газе и Рамалле

Мия Гварньери Ярадат и ее бывший муж Мохаммед Ярадат уже девять лет живут в США. В 2014 году они переехали туда с Западного берега реки Иордан. Палестино-израильский конфликт стал почвой для их любви и — косвенно — причиной их разрыва.

Мия Гварньери Ярадат Фото: Mya Guarnieri Jaradat / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Мия родилась и выросла в еврейской семье в США, а Мохаммед — палестинец, вся его родня до сих пор живет на Западном берегу. В 2011 году Мия, в то время жившая в Израиле и работавшая журналистом, часто ездила в Газу и Рамаллу для работы над большим материалом о том, как палестинцы относятся к возможному созданию собственного независимого государства. Мохаммед занимался этим проектом вместе с ней.

Родные Мохаммеда не одобрили их отношения

В перерывах между интервью с местными жителями они обсуждали политику, религию, духовность и много говорили о том, как живет семья Мохаммеда. Несмотря на острую тему проекта и потенциальные противоречия, которые неизбежно должны были возникнуть, между Мией и Мохаммедом родилась симпатия. Однако прошло больше года, прежде чем они начали встречаться и признались в своих чувствах друг к другу.

Палестинцы на берегу Средиземного моря в Газе в августе 2022 года Фото: Fatima Shbair / AP

Не думаю, что стала бы встречаться с ним, если бы в то время не разбиралась так хорошо в сложностях и нюансах этого конфликта. Отчасти наша влюбленность возникла из-за того, что он знал мало людей на Западном берегу со взглядами, похожими на его, а я знала мало людей в Израиле, которые понимали меня и соглашались со мной. Так что в некотором смысле наш союз в этом отношении был естественным

Мия Гварньери Ярадат

Вскоре Мия переехала на Западный берег. После первой годовщины их отношений Мохаммед сообщил родным, что собирается жениться. Однако его отец, который был членом Организации освобождения Палестины, не дал своего благословения на брак с еврейкой. А это значило, что молодожены не могли жить в доме семьи Мохаммеда.

Палестинские фермеры собирают урожай гуавы в Хан-Юнис, 2022 год Фото: Fatima Shbair / AP

Из-за сложных отношений с родственниками пара была вынуждена переехать в США

Они приняли решение уехать и оставить позади угли старой вражды. Осенью 2014 года Мохаммед и Мия поженились во Флориде. Жених и невеста хотели во время церемонии отдать дань почтения обеим культурам.

На их свадьбе кантор совершил традиционный иудейский обряд шева брахот — известный как «семь благословений», — а брат Мохаммеда прочитал отрывок из Корана на арабском языке

Через год во время поездки в Газу Мия, тогда беременная первым ребенком, встретилась с отцом мужа в Рамалле. Он извинился перед невесткой и признал, что его неприязнь была связана лишь с тем, что она еврейка. Он сказал, что многое обдумал и теперь Мия для него как дочь, несмотря на ее происхождение.

Мия и Мохаммед стали родителями двоих дочек, но в 2022 году развелись. По словам Мии, развод «не имел особенного отношения к политике, а был связан с проблемами, которые могли бы разрушить любой брак, и особенно брак, который включал совместную эмиграцию, потребовавшую слишком больших жертв от обоих».

Все же, несмотря на разрыв, экс-супруги вместе воспитывают детей и иногда даже съезжаются

43-летняя Мия сейчас пишет мемуары, в которых рассказывает о жизни в Израиле и о начале ее отношений с Мохаммедом.

С началом войны между Израилем и Палестиной отношения в их паре обострились

Когда 7 октября ХАМАС совершило атаку, и в ответ Израиль начал наносить удары по Газе, по словам Мии, они с бывшим мужем «ощутили общий импульс пережить это время вместе». Однако, несмотря на некое единение, внутреннее напряжение вылилось в конфликт.

Израильские полицейские помогают женщине с ребенком эвакуироваться из дома, в который попала выпущенная из сектора Газа ракета, 7 октября 2023 года Фото: Tsafrir Abayov / AP

Мия не смогла сдержаться и спросила Мохаммеда, поддерживает ли он атаку ХАМАС и считает ли ее оправданной.

Я знала ответ на этот вопрос, знала, что нет [не поддерживает], но должна была спросить. Мохаммед много раз подчеркивал, что эта группа людей и их действия не отражают желания всех палестинцев Мия Гварньери Ярадат

Она задавала ему вопросы о своей безопасности. Спрашивала, что было бы, останься они на Западном берегу: «Могли бы мы жить там? Или люди выволокли бы меня из дома и убили?» Теперь Мия жалеет о том, что заставляла бывшего мужа оправдываться и загоняла его в угол.

«Он не оправдывает все это, не пытается найти объяснения. Но он видел, в каких условиях там живут люди, он знает, через что они прошли, и потому понимает, как и что заставляет их прийти к подобному безумию», — говорит Мия. Ни она, ни Мохаммед не считают насилие решением и уверены, что гибель мирных жителей ведет лишь к эскалации. Однако ни насилие, ни его отсутствие не могут положить конец вражде — и в этом трагедия обоих народов.

Ребенок в Газе после ракетного обстрела со стороны Израиля, 8 октября 2023 года Фото: Fatima Shbair / AP

В начале октября Мия переводила Мохаммеду посты из социальных сетей об израильтянах, которые пропали без вести. Она показывала ему снимки. Мохаммеду показалось, что он узнал пожилую еврейку на одной из фотографий. Он нашел видео, на котором похожую женщину катают на гольф-каре где-то в секторе Газа, а она улыбается. Мохаммед пытался показать жене, что все может быть не так плохо. Однако Мию удивила собственная резкость: она потребовала убрать от нее «эту пропаганду». Для нее было очевидно, что заложники могут улыбаться совсем не потому, что им весело, а потому что им страшно показывать настоящие эмоции.

Однако позже женщина поняла, что все то время, пока она показывала свидетельства зверства террористов мужу и читала о них, он был очень терпелив. И когда она расплакалась, включив видео, на котором молодая израильтянка молит сохранить ей жизнь, он бросился утешать ее.