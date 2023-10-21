Портрет Байдена сожгли на митинге в Индонезии

Tempo: портреты Байдена и Нетаньяху сожгли на митинге в Индонезии

Портрет президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сожгли на митинге в Индонезии в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийский журнал Tempo.

Портреты были сожжены перед посольством Соединенных Штатов в Джакарте и местным офисом ООН. «Мы здесь, в Индонезии, на стороне страны, которая должна быть независимой», — сказал один из протестующих. Отмечается, что всего в митинге приняли участие несколько сотен индонезийцев.

«Были также замечены люди с плакатами, критикующими Израиль за оккупацию палестинских территорий и Америку за финансирование Израиля», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что палестинцы в Хевроне вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с изображениями президента России Владимира Путина. Помимо портрета российского главы, митингующие вынесли потрет лидера КНДР Ким Чен Ына.