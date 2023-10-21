Пожарный рассказал об ударах ВСУ по спасателям МЧС в ДНР

Пожарный Гребенюк: ВСУ сбросили с беспилотника гранату на спасателей МЧС в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по спасателям МЧС в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк.

По его словам, сотрудники МЧС, прибывая на место вызова, стараются максимально замаскировать свои приметные машины красного цвета, а также заезжать за здания или за деревья, «потому что они видят и частенько бьют по нам».

Так, однажды украинские военные сбросили гранату с беспилотника прямо на пожарную машину, она упала на крышу, но не взорвалась.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВСУ применяют химическое оружие на артемовском и донецком направлениях. Он предположил, что в качестве отравляющего вещества ВСУ использовали хлорпикрин.