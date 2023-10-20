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10:10, 20 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об использовании ВСУ химоружия

Советник Пушилина Гагин: ВСУ используют химоружие в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие на артемовском и донецком направлениях. Об этом сообщил Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, в последние дни украинские бойцы несколько раз применяли начиненные ирритантом боеприпасы по позициям российских войск под Донецком и в районе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Гагин отметил, что перед симптомами отравления военные ощутили специфический запах в воздухе. Он также предположил, что в качестве отравляющего вещества ВСУ использовали хлорпикрин.

Ранее Гагин сообщал, что ВСУ применяли химическое оружие, обстреливая позиции российских войск под Горловкой в ДНР.

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      Алевтина Запольская
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