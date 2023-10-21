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08:34, 21 октября 2023Интернет и СМИ

Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине

The Times: Запад поможет президенту России Путину одержать победу на Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запад поможет президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту. Об этом пишет британская газета The Times.

При этом, говорится в материале, если это произойдет, цена для всех западных демократий «будет исторической и трагической». Издание отмечает, что в прошлом году начало украинского конфликта вызвало всплеск интереса в Европе и щедрости с точки зрения различных видов помощи Киеву, однако сейчас ситуация выглядит гораздо хуже.

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Согласно статье, власти стран Евросоюза (ЕС) обещали Киеву предоставить больше финансовой помощи, чем США, но на практике эти обязательства оказались пустыми заявлениями. Украине требуется больше оружия, однако поставки оказываются недостаточными. На этом фоне победившая на парламентских выборах в Словакии партия обещает и вовсе прекратить поставки оружия Киева и наложить вето на присоединение Украины к НАТО.

Опросы в Европе также показывают уменьшение поддержки вооруженной помощи Украине и санкций против России. Некоторые аналитики связывают рост популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ со снижением энтузиазма по отношению к Украине.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Американский лидер рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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