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22:21, 21 октября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Воронежской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорий Воронежской области, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 21 октября около 21:00 по московскому времени.

Как отмечает Telegram-канал Shot, над городом Нововоронежем местные жители слышали громкий звук, предположительно, от работы систем ПВО. Отмечается, что населенный пункт расположен в 45 километрах от областного центра, а примерно в 3,5 километрах находится Нововоронежская атомная электростанция (АЭС).

Ранее, 19 октября, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

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      Марина Совина
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