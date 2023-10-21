Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорий Воронежской области, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 21 октября около 21:00 по московскому времени.

Как отмечает Telegram-канал Shot, над городом Нововоронежем местные жители слышали громкий звук, предположительно, от работы систем ПВО. Отмечается, что населенный пункт расположен в 45 километрах от областного центра, а примерно в 3,5 километрах находится Нововоронежская атомная электростанция (АЭС).

Ранее, 19 октября, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.