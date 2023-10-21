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19:25, 21 октября 2023Россия

Стало известно об учениях флота с применением реактивных бомбометов в Крыму

Развожаев: ЧФ провел учения с применением реактивных бомбометов в Крыму

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Черноморский флот (ЧФ) России провел военные учения с применением реактивных бомбометов в Крыму. Об этом в субботу, 21 октября, в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 19:00 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов», — указал он.

Глава региона подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная ситуация.

18 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также она объявлялась в городе 12 и 14 октября.

22 сентября в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота. Сообщалось, что ракеты прилетели со стороны Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить пять, одна из них оказалась французской.

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      Игорь Дмитров
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