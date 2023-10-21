Украинский военный рассказал об обучении инструкторами США

Пленный Лыска: обучение инструкторами США не отличается от подготовки ВСУ

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Германии обучают американские инструкторы. О подробностях подготовки рассказал военный, взятый в плен на запорожском направлении, Александр Лыска, передает РИА Новости.

Он поделился своим опытом: после Житомира его отправили проходить военную подготовку в Германии. Там, по его словам, он не увидел ничего особенного. Также он заявил, что обучение проводили американские инструкторы, однако он не знал ни их званий, ни их имен.

«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь (на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — вспоминает Лыска.

Ранее американский инструктор, который занимается обучением украинских солдат, заявил, что далеко не все западные военные тактики пойдут на пользу Вооруженным силам Украины, а стандарты НАТО являются расплывчатым понятием.