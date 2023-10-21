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13:32, 21 октября 2023Мир

В Египте начался саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа

В Каире начался саммит по ситуации в секторе Газа при участии более 30 стран

Фото: Khaled Omar / Xinhua / Globallookpress.com

В столице Египта Каире начался саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Трансляцию мероприятия, в котором приняли участие более 30 стран и ряд международных и региональных организаций, ведет Al Arabiya.

На встречу, организованную по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, прибыли лидер Палестины Махмуд Аббас, представители ООН, ЕС, Великобритании, Греции, Турции, Кипра, Италии и России. От РФ на саммит приехал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Во время мероприятия глава Египта предложил участникам саммита прийти к соглашению по «дорожной карте», чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Варвара Кошечкина
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