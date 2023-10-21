SCMP: антироссийская политика США ударила по Германии

Антироссийская политика США ударила по Германии. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post (SCMP).

«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, Германия негативно влияет на свою собственную экономику, разрушает ее стабильную послевоенную политику и порождает экстремизм», — говорится в статье. Отмечается, что ФРГ из принципиальных соображений не расследует произошедшее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

По словам автора, западные страны не замечают, что вводят санкции против себя. «Спасение Украины путем победы над [президентом России Владимиром] Путиным кажется все более недостижимым», — отмечается в материале.

Ранее бывший американский дипломат Чэс Фримэн заявил, что западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив США вместо России. По его мнению, введенные против России ограничения лишь наносят ущерб репутации Запада.