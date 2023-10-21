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12:31, 21 октября 2023Россия

В Совфеде заявили о смещении приоритетов США с Украины на Израиль

Сенатор Пушков заявил, что США сместили приоритеты с Украины на Израиль

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

США сместили приоритеты с Украины на Израиль и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, палестино-израильский конфликт отодвинул ситуацию на Украине на второй план не только в повестке мировых СМИ, но и в системе внешнеполитических интересов США. «Украина — это немножко старая игра, полтора года уже длится. — сказал сенатор. — Это не значит, что она не вернется. Но раньше была только Украина в западном мире, а сейчас, конечно, это в основном Ближний Восток».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что единственный способ урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке — создать полноценное Палестинское государство, а также выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года. При этом политик усомнился в таком развитии событий. По его мнению, мало кто заинтересован в решении конфликта, поскольку стороны преследуют свои военные цели.

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