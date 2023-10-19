Назван способ решить конфликт на Ближнем Востоке

Медведев призвал решить кризис на Ближнем Востоке созданием суверенной Палестины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, каким образом возможно завершить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он написал в материале для «Известий».

Медведев назвал способ решить конфликт на Ближнем Востоке и подчеркнул, что это возможно сделать созданием суверенной Палестины.

«Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года», — призвал он.

Однако Медведев усомнился в таком развитии событий. По его мнению, мало кто заинтересован в решении конфликта, поскольку стороны преследуют свои военные цели.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.