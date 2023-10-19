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00:38, 19 октября 2023Россия

Назван способ решить конфликт на Ближнем Востоке

Медведев призвал решить кризис на Ближнем Востоке созданием суверенной Палестины
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Sputnik / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, каким образом возможно завершить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он написал в материале для «Известий».

Медведев назвал способ решить конфликт на Ближнем Востоке и подчеркнул, что это возможно сделать созданием суверенной Палестины.

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«Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года», — призвал он.

Однако Медведев усомнился в таком развитии событий. По его мнению, мало кто заинтересован в решении конфликта, поскольку стороны преследуют свои военные цели.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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