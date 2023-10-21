В США заявили о необходимости наладить взаимодействие с Россией

RS: США должны наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом

США следует наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в своей статье для журнала Responsible Statecraft (RS).

По мнению экспертов, это нужно в первую очередь Соединенным Штатам. Отмечается, что восстановление «хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией» является и путем к дальнейшему примирению сторон.

Аналитики считают, что обострение палестино-израильского конфликта неминуемо приведет к росту террористической активности в западных странах. В материале отмечается, что Соединенные Штаты и их союзники должны вспомнить про богатый опыт и интересы Москвы в сфере борьбы с экстремизмом.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Соединенные Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией.