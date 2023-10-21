Великобритания призвала Израиль к сдержанности

МИД Британии призвали Израиль к сдержанности и соблюдению гуманитарного права

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на саммите в Каире призвал власти Израиля к сдержанности и соблюдению международного гуманитарного права. Его цитирует агентство Reuters.

«Я говорил напрямую с израильским правительством об их обязанности соблюдать международное право и о важности сохранения жизней гражданского населения в секторе Газа», — заявил дипломат, добавив, что также призывает израильских военных «к дисциплине, профессионализму и сдержанности».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейское сообщество осудить не только нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, но и атаки израильской армии на мирных жителей сектора Газа.